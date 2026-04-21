Родственники ромашек, но как фейерверк цвета — цветы, которые делают сад ярче без хлопот

Садоводы все чаще выбирают не классические ромашки, а их «родственников» — эффектнее, ярче и с более длительным цветением.

Самым близким к классике считается нивяник. По словам специалистов, это идеальный вариант для тех, кто хочет «ту самую ромашку», но крупнее и выразительнее. Один стебель — один крупный цветок с яркой серединкой, стабильное цветение летом и минимум ухода делают его базой для любой клумбы.

Если нужен легкий, воздушный эффект, садоводы советуют обратить внимание на космею. Она быстро заполняет пространство, дает массу цветков и отлично сочетается с другими растениями. Дополнительный плюс — укрепляет почву благодаря развитой корневой системе.

Для тех, кто ищет не только красоту, но и пользу, эксперты выделяют эхинацею. Она цветет все лето, выдерживает разные условия и при этом известна своими лечебными свойствами. В цветниках ее часто используют как акцент — благодаря насыщенным оттенкам и плотной структуре цветка.

Отдельного внимания заслуживают яркие «солнечные» виды. Рудбекия, гайлардия и кореопсис создают тот самый эффект фейерверка — желтые, оранжевые, красные оттенки делают клумбу заметной даже издалека. Эти растения особенно хороши для заднего плана и миксбордеров.

Для более изящных и необычных композиций садоводы рекомендуют эригерон и анациклюс. Их тонкие лепестки и нежная форма добавляют легкости, а способность расти даже на бедных почвах делает их удобными в уходе.

Любителям экзотики подойдут остеоспермум, гацания и арктотис. Их часто называют «африканскими ромашками» — за яркие контрасты, необычные оттенки и способность цвести до заморозков. Такие растения идеально смотрятся в контейнерах, на террасах и солнечных клумбах.

В результате грамотного сочетания таких «ромашковых» цветов можно создать клумбу, которая будет цвести с начала лета и до осени, постоянно меняя оттенки и оставаясь декоративной весь сезон.