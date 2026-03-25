Вы думаете, что календула и ромашка — скучно? Вот 6 сортов, которые сразят красотой

Многие воспринимают ромашку и календулу как «простые дачные», но современные сорта давно вышли за рамки привычного. Они могут выглядеть не хуже декоративных клумбовых культур и при этом остаются неприхотливыми.

Опытные садоводы давно не игнорируют эти растения — они не только украшают участок, но и улучшают почву, привлекают полезных насекомых и помогают защитить другие посадки. Главное — выбрать правильные сорта.

Календула, которая действительно впечатляет:

«Snow Princess» — редкий светлый оттенок с кремово-белыми лепестками и темной серединкой. Смотрится очень благородно, особенно в миксбордерах.

«Radio» — крупные махровые соцветия с закрученными лепестками, ярко-оранжевые, словно солнечные лучи. Очень эффектна в посадках.

«Greenheart Orange» — необычное сочетание насыщенно-оранжевых лепестков и зеленой серединки. Выглядит современно и сразу привлекает внимание.

Ромашка, которая ломает стереотипы:

«Crazy Daisy» — пышные махровые цветы с растрепанными лепестками, создают эффект «облака» на клумбе. Цветет долго и обильно.

«Goldfinch» — нежно-желтые махровые соцветия, редкий оттенок для ромашек. Отлично смотрится в композициях.

«Becky» — классическая форма, но с очень крупными цветами и плотными лепестками. Хорошо переносит дождь и ветер.

Эти сорта наглядно показывают: даже привычные растения могут выглядеть ярко и современно. Достаточно один раз посадить — и клумба уже не будет выглядеть скучно.

