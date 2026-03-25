25 марта 2026 в 15:15

Вы думаете, что календула и ромашка — скучно? Вот 6 сортов, которые сразят красотой

Фото: D-NEWS.ru
Многие воспринимают ромашку и календулу как «простые дачные», но современные сорта давно вышли за рамки привычного. Они могут выглядеть не хуже декоративных клумбовых культур и при этом остаются неприхотливыми.

Опытные садоводы давно не игнорируют эти растения — они не только украшают участок, но и улучшают почву, привлекают полезных насекомых и помогают защитить другие посадки. Главное — выбрать правильные сорта.

Календула, которая действительно впечатляет:

  • «Snow Princess» — редкий светлый оттенок с кремово-белыми лепестками и темной серединкой. Смотрится очень благородно, особенно в миксбордерах.
  • «Radio» — крупные махровые соцветия с закрученными лепестками, ярко-оранжевые, словно солнечные лучи. Очень эффектна в посадках.
  • «Greenheart Orange» — необычное сочетание насыщенно-оранжевых лепестков и зеленой серединки. Выглядит современно и сразу привлекает внимание.

Ромашка, которая ломает стереотипы:

  • «Crazy Daisy» — пышные махровые цветы с растрепанными лепестками, создают эффект «облака» на клумбе. Цветет долго и обильно.
  • «Goldfinch» — нежно-желтые махровые соцветия, редкий оттенок для ромашек. Отлично смотрится в композициях.
  • «Becky» — классическая форма, но с очень крупными цветами и плотными лепестками. Хорошо переносит дождь и ветер.

Эти сорта наглядно показывают: даже привычные растения могут выглядеть ярко и современно. Достаточно один раз посадить — и клумба уже не будет выглядеть скучно.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который живет до 100 лет. Кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
