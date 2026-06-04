Томаты перестанут болеть — зачем дачники обрывают нижние листья перед посадкой

Многие дачники жалеют обрывать нижние листья у томатов перед высадкой. Но именно этот простой прием помогает рассаде быстрее прижиться и реже болеть после переезда на грядку.

Нижние листья на подоконнике часто получают мало света, слабеют и начинают желтеть. После высадки они оказываются рядом с влажной землей, где легко подхватывают грибковые болезни, особенно фитофтору. Поэтому за день-два до посадки опытные огородники удаляют 2–3 нижних листа.

После такой обрезки воздух лучше проходит у основания куста, а растение тратит силы не на слабую листву, а на развитие корней. Многие еще и заглубляют стебель при посадке — так томат быстрее наращивает дополнительные корешки и становится крепче.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что рассада почти не болела после пересадки. Она советует проводить обрезку только чистыми ножницами и не поливать томаты слишком обильно в первые дни после высадки.

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