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04 июня 2026 в 11:00

Томаты перестанут болеть — зачем дачники обрывают нижние листья перед посадкой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Многие дачники жалеют обрывать нижние листья у томатов перед высадкой. Но именно этот простой прием помогает рассаде быстрее прижиться и реже болеть после переезда на грядку.

Нижние листья на подоконнике часто получают мало света, слабеют и начинают желтеть. После высадки они оказываются рядом с влажной землей, где легко подхватывают грибковые болезни, особенно фитофтору. Поэтому за день-два до посадки опытные огородники удаляют 2–3 нижних листа.

После такой обрезки воздух лучше проходит у основания куста, а растение тратит силы не на слабую листву, а на развитие корней. Многие еще и заглубляют стебель при посадке — так томат быстрее наращивает дополнительные корешки и становится крепче.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что рассада почти не болела после пересадки. Она советует проводить обрезку только чистыми ножницами и не поливать томаты слишком обильно в первые дни после высадки.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

Проверено редакцией
Общество
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Марина Макарова
М. Макарова
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