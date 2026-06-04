Крупный картофель без дорогих удобрений — старый дачный способ снова в моде

Многие дачники годами покупают дорогие подкормки для картофеля, а хороший урожай все равно не радует. Между тем нужное средство часто уже есть под рукой — и стоит буквально копейки.

Обычная древесная зола помогает картофелю вырастать крупным и крепким. В ней много калия и фосфора, которые нужны для формирования больших клубней. При посадке достаточно добавить в каждую лунку по горсти золы. На тяжелой почве ее используют в чистом виде, а на песчаной лучше смешать с компостом или перепревшим навозом.

Дополнительно можно всыпать ложку измельченной яичной скорлупы — это помогает защитить клубни от болезней. После посадки лунку желательно полить, чтобы полезные вещества быстрее начали работать.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что картофель стал заметно крупнее и ровнее. Она советует не использовать золу от окрашенных досок и пластика, а также не смешивать ее с азотными удобрениями.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.