Тяжелые кисти останутся целыми: забытая подвязка томатов на зависть соседям по даче

Крупные томаты нередко обламывают собственные кисти еще до полного созревания. Избежать потерь поможет старый способ подвязки, которым пользовались опытные огородники задолго до появления современных приспособлений. Он надежно поддерживает не только стебель, но и тяжелые плоды.

Для подвязки понадобится прочная леска. Ее складывают вдвое и завязывают узлы через каждые 15–20 см. Получившиеся петли станут опорой для куста по мере его роста.

Леску закрепляют рядом с растением. Стебель аккуратно фиксируют мягкими резинками или крючками из канцелярских скрепок, цепляя их за петли. По мере роста томата крепление просто переставляют выше.

Главное преимущество метода — возможность поддерживать плодовые кисти. Каждую из них можно разместить в отдельной петле, защитив от обламывания. Все материалы подходят для многократного использования после дезинфекции.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что даже крупноплодные сорта с такой подвязкой чувствуют себя намного лучше. Дополнительно стоит регулярно осматривать кисти: если плодов слишком много, часть из них лучше удалить, чтобы оставшиеся выросли крупнее и слаще.

Ранее сообщалось, что не всегда орхидея радует цветами круглый год. Иногда она выглядит здоровой, но месяцами не выпускает цветонос.