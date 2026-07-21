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21 июля 2026 в 07:03

Орхидея снова вся в бутонах: простые хитрости для долгого и пышного цветения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Не всегда орхидея радует цветами круглый год. Иногда она выглядит здоровой, но месяцами не выпускает цветонос. Несколько простых правил ухода помогут стимулировать цветение и сохранить его надолго.

Прежде всего обратите внимание на размер горшка. Слишком просторная емкость может стать причиной того, что растение будет наращивать корни вместо формирования бутонов.

Для пышного цветения орхидее нужны подкормки с повышенным содержанием фосфора. Именно этот элемент помогает сформировать крупные и многочисленные бутоны. В период бутонизации удобрения можно вносить каждые 2–3 недели или через один полив. После появления первых бутонов лучше перейти на сбалансированные составы.

Не спешите срезать цветонос после цветения. Если он остается зеленым и крепким, оставьте его еще на несколько недель — на нем могут появиться новые бутоны. При желании длинную стрелку можно укоротить на 1 см выше третьей почки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что терпение в уходе за орхидеей часто приносит лучший результат. Дополнительно протирайте листья влажной салфеткой и не переставляйте растение без необходимости — орхидеи любят стабильные условия.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
орхидеи
уход
цветение
фосфор
подкормки
Марина Макарова
М. Макарова
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