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25 июля 2026 в 07:00

Кухонные отходы идут в дело: простой способ собрать больше овощей с грядок

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Не спешите выбрасывать то, что остается после приготовления еды. Луковая шелуха, кофейная гуща и яичная скорлупа могут принести огороду не меньше пользы, чем покупные подкормки. Эти простые способы помогают укрепить растения и сделать урожай богаче без лишних затрат.

Луковую шелуху можно добавлять в лунки при посадке томатов, огурцов и картофеля. Она помогает защитить растения от вредителей и обогащает почву полезными веществами.

Кофейную гущу лучше смешивать с шелухой и использовать понемногу — достаточно одной горсти на лунку. Такая добавка улучшает структуру почвы и помогает семенам быстрее тронуться в рост.

Перед посевом полезно замочить семена на 12 часов в растворе древесной золы из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды. Для этого подходит только чистая древесная зола без примесей.

Измельченную яичную скорлупу добавляют при посадке кабачков и тыквы. Она постепенно насыщает почву кальцием и помогает защитить растения от слизней.

Не стоит выбрасывать и сорняки. Настой из крапивы, одуванчика или сныти после недельного брожения разводят водой 1:10 и используют для полива. Такая подкормка помогает поддерживать плодородие почвы весь сезон.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь заранее собирает луковую шелуху и скорлупу к началу дачного сезона. Еще один полезный совет: любые натуральные подкормки лучше вносить во влажную почву — так растения усваивают полезные вещества намного эффективнее.

Ранее сообщалось, что после сбора ягод клубника не уходит на отдых. Именно в июле она закладывает цветочные почки для будущего урожая.

Проверено редакцией
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сорняки
Марина Макарова
М. Макарова
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