Урожай томатов удивит всех соседей: секрет прячется в обычной крапиве

Даже хорошая почва не гарантирует богатый урожай томатов. Опытные дачники советуют добавить в лунки несколько простых компонентов, которые помогают рассаде быстрее прижиться и набраться сил. Все это доступно и есть почти на каждом участке.

Первый помощник — компост. Он удерживает влагу возле корней, делает землю рыхлой и помогает рассаде легче перенести пересадку. Кусты быстрее укореняются и растут крепкими.

Второй важный компонент — древесная зола. Особенно полезна она на кислых почвах. Достаточно одной ложки в лунку, чтобы дать томатам кальций и защитить их от вершинной гнили.

Многие дачники добавляют и свежую крапиву. Горсть зелени кладут прямо в лунку или раскладывают между рядами. Постепенно перегнивая, крапива улучшает почву и насыщает ее полезными веществами.

А вот костную муку при посадке лучше не использовать — она начинает работать слишком поздно.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что рассада приживается намного быстрее. Она советует после посадки обязательно мульчировать грядки, чтобы влага дольше сохранялась у корней.

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