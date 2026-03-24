Это чудо для глаз живет до 100 лет: многолетний кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская

Камелия китайская, более известная как чайный куст, — вечнозеленый кустарник или небольшое деревце, которое при хорошем уходе живет более 100 лет. Это одно из редких растений, сочетающих декоративность и практическую пользу: именно из его листьев получают все виды чая.

Эксперты отмечают, что камелия достаточно вынослива и может расти даже на бедных, каменистых почвах, при этом хорошо адаптируется к разным климатическим условиям. Кратковременно она переносит морозы до −10–12 °C, а под снежным покровом — до −20 °C, однако в российских условиях многое зависит от региона.

На юге страны — в Краснодарском крае и Крыму — камелия может расти в открытом грунте и зимовать без серьезных проблем. В средней полосе ее желательно укрывать на зиму, особенно в первые годы, а в более холодных регионах чаще выращивают в кадке, занося на зиму в прохладное светлое помещение.

Куст формирует плотную крону с темно-зелеными глянцевыми кожистыми листьями с зубчатым краем. Цветет камелия нежно и аккуратно: небольшие цветки диаметром около 2–4 см появляются в пазухах листьев по одному или небольшими группами. Они могут быть белыми или с легким розовым оттенком, с множеством желтых тычинок в центре и едва уловимым приятным ароматом. Цветение не кричащее, но очень изящное и придает кусту особую утонченность.

При этом растение не требует сложного ухода и подходит даже начинающим. Главное — обеспечить легкую кислую почву, умеренный полив без застоя воды и защиту от сильных морозов. Интересный факт: несмотря на скромные цветы, именно камелия китайская лежит в основе всей мировой чайной культуры — черный, зеленый и белый чай получают с одного и того же растения.

