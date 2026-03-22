Вы поливаете и лелеете рассаду, а она не растет? Простой прием, о котором часто забывают

Да, и это один из самых недооцененных моментов ухода — простое рыхление. Многие поливают, ставят на свет, подкармливают, но про рыхление просто забывают, хотя именно оно часто решает, будет рассада крепкой или слабой.

Со временем после полива верхний слой земли уплотняется и покрывается корочкой. Через такую почву плохо проходит воздух, а корням становится тяжело «дышать». Особенно это важно для молодой рассады — у нее корни еще слабые и им нужен легкий, рыхлый грунт.

Когда почва остается воздушной, растения получают больше кислорода, вода распределяется равномернее, и рост заметно ускоряется. Бывает, что после обычного рыхления рассада буквально оживает и начинает активно тянуться вверх.

Рыхлить землю нужно аккуратно. Подойдет зубочистка, шпажка или любая тонкая палочка. Делайте это по краю стаканчика, не возле самого стебля, и неглубоко — примерно на 1–2 сантиметра, чтобы не повредить корни. Лучшее время для рыхления — когда верхний слой немного подсох, обычно на следующий день после полива. Если земля еще мокрая, лучше подождать, иначе можно только сильнее ее утрамбовать.

Достаточно делать это 1–2 раза в неделю. Это простое действие занимает всего пару минут, но именно такие мелочи в итоге дают крепкую рассаду и хороший урожай.

