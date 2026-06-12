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12 июня 2026 в 15:00

Овощи не вянут под солнцем: дачники удерживают влагу на грядках обычной мульчей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летняя жара быстро высушивает землю, а растения начинают страдать даже после хорошего полива. Но опытные дачники давно используют простые способы, которые помогают сохранить влагу в почве и не бегать с лейкой каждый вечер.

Один из самых удобных методов — притенение грядок. Для этого подойдут спанбонд, садовая сетка или даже старые простыни. Укрытие ставят утром, а вечером снимают, чтобы растения проветривались.

Хорошо помогает и рыхление. После вечернего полива утром слегка пройдитесь тяпкой по земле. Такой «сухой полив» уменьшает испарение влаги и улучшает доступ воздуха к корням.

Если нет возможности часто поливать, спасает мульча. Солома, сено или компост слоем 3–5 см удерживают воду и защищают корни от перегрева. А воду для полива лучше заранее прогреть на солнце — холодная в жару ослабляет растения.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что под мульчей земля дольше остается прохладной и влажной. Она также советует поливать грядки только ранним утром или вечером, когда солнце уже не обжигает листья.

Ранее сообщалось, что лаватера подходит тем, кто хочет яркую клумбу без сложного ухода. Она быстро разрастается и украшает участок нежными цветами все лето.

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Общество
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огороды
овощи
Марина Макарова
М. Макарова
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