Овощи не вянут под солнцем: дачники удерживают влагу на грядках обычной мульчей

Овощи не вянут под солнцем: дачники удерживают влагу на грядках обычной мульчей

Летняя жара быстро высушивает землю, а растения начинают страдать даже после хорошего полива. Но опытные дачники давно используют простые способы, которые помогают сохранить влагу в почве и не бегать с лейкой каждый вечер.

Один из самых удобных методов — притенение грядок. Для этого подойдут спанбонд, садовая сетка или даже старые простыни. Укрытие ставят утром, а вечером снимают, чтобы растения проветривались.

Хорошо помогает и рыхление. После вечернего полива утром слегка пройдитесь тяпкой по земле. Такой «сухой полив» уменьшает испарение влаги и улучшает доступ воздуха к корням.

Если нет возможности часто поливать, спасает мульча. Солома, сено или компост слоем 3–5 см удерживают воду и защищают корни от перегрева. А воду для полива лучше заранее прогреть на солнце — холодная в жару ослабляет растения.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что под мульчей земля дольше остается прохладной и влажной. Она также советует поливать грядки только ранним утром или вечером, когда солнце уже не обжигает листья.

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