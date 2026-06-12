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12 июня 2026 в 13:00

Перцы стоят бодрые и толстенькие: копеечные опрыскивания творят чудеса после высадки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После высадки перец часто долго сидит без движения: листья вялые, рост слабый, а кусты выглядят уставшими. Опытные дачники в таких случаях не ждут чуда, а сразу проводят простое опрыскивание. Домашние растворы помогают растениям быстрее окрепнуть и легче пережить стресс.

Один из популярных вариантов — молочная сыворотка с йодом. На ведро теплой воды берут 1 литр сыворотки и 10 капель аптечного йода. Такой раствор помогает защитить листья от грибка и стимулирует рост новых побегов.

Если перец выглядит ослабленным, выручает настой луковой шелухи. Литровую банку шелухи заливают кипятком и оставляют на двое суток. Затем настой процеживают и разводят водой 1:5. После обработки листья становятся ярче, а стебли заметно крепче.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что перцы после опрыскивания быстрее тронулись в рост. Она также советует проводить обработку вечером и не забывать рыхлить почву после полива.

Весенняя посадка роз — ответственное дело, но если знать несколько простых и понятных приемов, результат гарантированно порадует, а королева цветов приживется с вероятностью 99%.

Проверено редакцией
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