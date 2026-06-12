Огурцы будут чистыми и крепкими: хитрый способ не оставит клещу ни единого шанса

Огурцы будут чистыми и крепкими: хитрый способ не оставит клещу ни единого шанса

Паутинный клещ способен испортить весь урожай огурцов всего за пару недель. Но опытные дачники знают: бороться с вредителем проще заранее, чем потом спасать растения. Главное — правильно подготовить теплицу и почву еще до активного сезона.

Сначала уберите из теплицы старую ботву, сорняки и остатки мульчи. Именно там вредитель чаще всего пережидает зиму. После уборки хорошо промойте стены и каркас теплицы, а уже потом переходите к грядкам.

Если огурцы выращиваются в одной теплице не первый год, полезно снять верхние 10–15 см грунта и заменить его свежей смесью из дерновой земли, перегноя, торфа и песка. Это помогает заметно снизить риск появления клеща.

Для обработки почвы дачники часто используют «Фитоспорин-М». На 10 литров воды берут 5 мл препарата и проливают грядки. Через неделю процедуру повторяют. А если вредитель все же появился, огурцы обрабатывают акарицидом с интервалом 5–7 дней.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отмечает, что после весенней уборки клеща в теплице стало намного меньше. Дополнительно она советует чаще проветривать теплицу и не загущать посадки — вредитель особенно любит жару и сырость.

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