Пышный замиокулькас без хлопот — пихтовое масло дает мощный рост листьев

Замиокулькас часто называют «растением для занятых», но без ухода он может замедлиться в росте. Простая подкормка помогает вернуть ему силу.

С весны до осени используют раствор эфирного масла пихты. Уже после нескольких обработок растение становится гуще и активнее выпускает побеги.

20 мл масла разводят в 1 литре воды, хорошо взбалтывают и применяют раз в две недели для опрыскивания или полива.

Активные вещества помогают снизить стресс растения и удерживать влагу в тканях, ускоряя развитие листьев.

Важно использовать раствор только в теплый сезон и не ставить растение под солнце после обработки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила более плотную зелень. Она советует не злоупотреблять концентрацией.

