Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 16:00

Для тех, у кого тяжелая рука и кто боится браться за сад: сажаете ветку — вырастает белый фонтан

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы считаете, что у вас тяжелая рука и ни одно растение не приживается, есть кустарник, который докажет обратное. Его называют «рабочей лошадкой» среди декоративных кустов.

Спирея — ее цветение напоминает белоснежный фонтан или кружевное облако — изящно изогнутые ветви, полностью усыпанные многочисленными мелкими белыми или нежно-розовыми соцветиями, поникают к земле, создавая эффект живого водопада.

Особенно эффектна спирея серая, весной она превращается в сплошной белый шар, за которым почти не видно листьев. Цветение начинается с конца мая и длится до середины июня, а у некоторых сортов, например у спиреи японской, декоративные розовые или желтые листья украшают сад все лето.

Она без проблем растет на любой, даже самой бедной почве, выдерживает засуху и жару, а морозостойкость позволяет ей зимовать без укрытия в большинстве регионов России. Вредители и болезни обходят ее стороной, так что никаких опрыскиваний.

Ранее был назван кустарник с махровыми розовыми бутонами до 25 см, который живет 50 лет.

Проверено редакцией
Читайте также
«Очень эмоционально»: Москалькова о переговорах с Киевом
Общество
«Очень эмоционально»: Москалькова о переговорах с Киевом
Российские сайты перестали пускать пользователей через Google
Общество
Российские сайты перестали пускать пользователей через Google
После обрезки цветет еще пышнее, превращаясь в сиреневый водопад. Многолетник-трудяга для самых экономных садоводов
Общество
После обрезки цветет еще пышнее, превращаясь в сиреневый водопад. Многолетник-трудяга для самых экономных садоводов
Цветок, меняющий окраску за 3 дня — от кораллово-розового до кремового, ароматный, бутоны до 20 см
Общество
Цветок, меняющий окраску за 3 дня — от кораллово-розового до кремового, ароматный, бутоны до 20 см
Красивая калитка гарантирована: цветы для создания арок и пергол в саду — сажаете раз и на 10 лет
Общество
Красивая калитка гарантирована: цветы для создания арок и пергол в саду — сажаете раз и на 10 лет
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В багажнике машины скончался мужчина, которого выгнали из дома
Бывшая телеведущая Зейналова рассказала о работе послом России
Раскрыто, почему встреча Трампа и Зеленского на полях G7 вряд ли состоится
Россиянам рассказали, как защитить свои аккаунты в мессенджерах от взлома
«Правда оказалась погребена»: в ФРГ встревожились из-за ситуации на Украине
В Иране раскрыли, что может сорвать достижение соглашения с США
Слабейшие в ВСУ, вывоз заводов из ДНР: новости СВО к вечеру 14 июня
Россиянка погибла при атаке БПЛА
Секретарь Совбеза Армении встретился с помощником главы Азербайджана
«С нетерпением»: Пашинян захотел новых сделок с «великим» Трампом
Стало известно, зачем США нужна резолюция по Ирану
«На несколько поколений»: в ОП РФ призвали оценить санкции трезво
Шоу «Сокровища императора», сезон 3, выпуск 10: кто ушел 14 июня, конфликты
Семья из России потеряла деньги из-за ошибки нейросети
Улицы российского города ушли под воду после летнего дождя
Россиянка напилась и решила прикурить от Вечного огня
Появились кадры ударов Израиля по Бейруту
Политолог ответил, может ли Словакия получить компенсацию за оружие Украине
В Таиланде высказались о дискриминации туристов по национальному признаку
Еще одного подростка арестовали по громкому делу об убийстве девочки
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.