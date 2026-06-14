Для тех, у кого тяжелая рука и кто боится браться за сад: сажаете ветку — вырастает белый фонтан

Для тех, у кого тяжелая рука и кто боится браться за сад: сажаете ветку — вырастает белый фонтан

Если вы считаете, что у вас тяжелая рука и ни одно растение не приживается, есть кустарник, который докажет обратное. Его называют «рабочей лошадкой» среди декоративных кустов.

Спирея — ее цветение напоминает белоснежный фонтан или кружевное облако — изящно изогнутые ветви, полностью усыпанные многочисленными мелкими белыми или нежно-розовыми соцветиями, поникают к земле, создавая эффект живого водопада.

Особенно эффектна спирея серая, весной она превращается в сплошной белый шар, за которым почти не видно листьев. Цветение начинается с конца мая и длится до середины июня, а у некоторых сортов, например у спиреи японской, декоративные розовые или желтые листья украшают сад все лето.

Она без проблем растет на любой, даже самой бедной почве, выдерживает засуху и жару, а морозостойкость позволяет ей зимовать без укрытия в большинстве регионов России. Вредители и болезни обходят ее стороной, так что никаких опрыскиваний.

Ранее был назван кустарник с махровыми розовыми бутонами до 25 см, который живет 50 лет.