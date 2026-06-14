Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 14:00

Цветок, меняющий окраску за 3 дня — от кораллово-розового до кремового, ароматный, бутоны до 20 см

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы в поисках цветка, который будет удивлять вас каждый день новой окраской, выбирайте пионы сорта «корал сансет». Этот травянистый гибрид обладает уникальной способностью менять цвет лепестков в течение 3–5 дней.

В момент распускания бутон имеет яркий кораллово-розовый оттенок с оранжевым подтоном, на второй день он становится нежно-лососевым, на третий — персиково-розовым, а к концу цветения лепестки выгорают до кремово-белых с легким розоватым налетом, причем все стадии присутствуют на кусте одновременно, создавая удивительный переливчатый эффект.

Цветки у сорта «корал сансет» полумахровые (иногда махровые), диаметром до 18–20 см, с широкими лепестками в несколько рядов, золотисто-желтыми тычинками в центре и тонким сладким ароматом с нотками ванили, земляники и розы. Куст компактный, высотой 80–90 см, с мощными прямыми стеблями, которые не нуждаются в подвязке даже под тяжестью крупных цветков.

Ранее был назван цветок, который растет на голой глине и камнях.

Проверено редакцией
Читайте также
«Очень эмоционально»: Москалькова о переговорах с Киевом
Общество
«Очень эмоционально»: Москалькова о переговорах с Киевом
Российские сайты перестали пускать пользователей через Google
Общество
Российские сайты перестали пускать пользователей через Google
После обрезки цветет еще пышнее, превращаясь в сиреневый водопад. Многолетник-трудяга для самых экономных садоводов
Общество
После обрезки цветет еще пышнее, превращаясь в сиреневый водопад. Многолетник-трудяга для самых экономных садоводов
Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Общество
Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Красивая калитка гарантирована: цветы для создания арок и пергол в саду — сажаете раз и на 10 лет
Общество
Красивая калитка гарантирована: цветы для создания арок и пергол в саду — сажаете раз и на 10 лет
Общество
цветы
растения
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный российский генерал скончался в возрасте 79 лет
Более 100 беспилотников ВСУ атаковали Россию за последние семь часов
Два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на магазин в Курской области
В Армении задержали мужчину, осквернившего мемориал «Мать Армения»
Стало известно, что обсудят Лавров и глава МИД Турции на личной встрече
«Очень эмоционально»: Москалькова о переговорах с Киевом
Наводнение на Кубани, ситуация 14 июня: прорыв дамбы, режим ЧС, угроза Сочи
Дэвид Бекхэм резко отреагировал на вопрос о конфликте с сыном
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 14 июня: где и как купить, талоны
Песков ответил на вопрос о поздравлении Трампа с днем рождения
Стало известно о «начинке» атаковавшего Орел БПЛА
В Израиле считают, что тысячи трупов палестинцев никогда не опознают
В Израиле назвали условие прекращения наступления ЦАХАЛ в Ливане
Белоусов и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Китайский кроссовер за 6 млн рублей дотла сгорел на российской трассе
Политолог назвал вероятную цель Зеленского на ближайшее будущее
Российские сайты перестали пускать пользователей через Google
На военной базе США задержали двух беглецов с 50 кг наркотиков
На Западе не увидели реакции ЕС на биолаборатории на Украине
«Вас предупреждали»: во Франции потребовали прекратить помогать Украине
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.