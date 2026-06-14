Цветок, меняющий окраску за 3 дня — от кораллово-розового до кремового, ароматный, бутоны до 20 см

Цветок, меняющий окраску за 3 дня — от кораллово-розового до кремового, ароматный, бутоны до 20 см

Если вы в поисках цветка, который будет удивлять вас каждый день новой окраской, выбирайте пионы сорта «корал сансет». Этот травянистый гибрид обладает уникальной способностью менять цвет лепестков в течение 3–5 дней.

В момент распускания бутон имеет яркий кораллово-розовый оттенок с оранжевым подтоном, на второй день он становится нежно-лососевым, на третий — персиково-розовым, а к концу цветения лепестки выгорают до кремово-белых с легким розоватым налетом, причем все стадии присутствуют на кусте одновременно, создавая удивительный переливчатый эффект.

Цветки у сорта «корал сансет» полумахровые (иногда махровые), диаметром до 18–20 см, с широкими лепестками в несколько рядов, золотисто-желтыми тычинками в центре и тонким сладким ароматом с нотками ванили, земляники и розы. Куст компактный, высотой 80–90 см, с мощными прямыми стеблями, которые не нуждаются в подвязке даже под тяжестью крупных цветков.

Ранее был назван цветок, который растет на голой глине и камнях.