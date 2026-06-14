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14 июня 2026 в 15:00

После обрезки цветет еще пышнее, превращаясь в сиреневый водопад. Многолетник-трудяга для самых экономных садоводов

Фото: D-NEWS.ru
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Лобулярия «фиолетовая королева» — это многолетнее почвопокровное растение, которое в средней полосе чаще выращивают как однолетник из-за низкой зимостойкости, однако в южных регионах и при хорошем укрытии она радует несколько лет. Ее главное сокровище — густые, плотные соцветия из крошечных, до 4 мм, цветков насыщенного фиолетово-пурпурного оттенка, напоминающего королевский бархат.

Цветение начинается в мае — июне и продолжается до самых заморозков, образуя сплошной ароматный ковер высотой всего 10–15 см. Листья мелкие, серебристо-зеленые, почти не видны под шапкой цветов. Запах — сладкий, медовый, привлекающий пчел и бабочек. Растение невероятно неприхотливо: растет на любых почвах, засухоустойчиво, светолюбиво, но выносит полутень. Идеально для альпийских горок, бордюров, подвесных кашпо и контейнеров.

После первой волны цветения достаточно обрезать кустики наполовину — и они зацветут с новой силой. «Фиолетовая королева» хороша в монопосадках и в компании с белыми, розовыми и желтыми однолетниками.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
цветы
садоводы
дачники
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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