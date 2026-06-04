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04 июня 2026 в 06:00

Сажаете один раз и на 50 лет: кустарник с махровыми розовыми бутонами до 25 см в диаметре

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы хотите посадить цветок, который будет радовать яркими розовыми бутонами не одно и не два лета, а десятилетиями, обратите внимание на пион древовидный — настоящий долгожитель среди декоративных кустарников.

В отличие от травянистых собратьев, которые требуют деления каждые 3-5 лет, древовидный пион формирует одревесневший скелет и способен расти на одном участке 50 лет и даже дольше, не теряя декоративности, а с возрастом становится только пышнее, а цветение — насыщеннее и обильнее.

Его крупные махровые бутоны диаметром до 20--25 см напоминают роскошные розы или лотосы, а палитра включает нежные и насыщенные розовые оттенки, от пастельных до бархатисто-малиновых тонов с переливом.

Цветет древовидный пион в конце весны — начале лета, превращая сад в настоящее королевство розовых облаков. Для дачи этот кустарник хорош своей неприхотливостью и выносливостью: он отлично переносит зимние морозы, безболезненно реагирует на кратковременную засуху и крайне редко поражается вредителями или болезнями.

Ранее был назван цветок, который обильно цветет в тени — можно сажать в грунт и кашпо.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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