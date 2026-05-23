23 мая 2026 в 11:00

Обильно цветет в тени, можно сажать в конце мая в грунт или кашпо: цветок с бутонами-балеринами

Фуксия — этот цветок незаслуженно обходят вниманием многие дачники. Она прекрасно себя чувствует в полутени и даже в глубокой тени.

Ее изящные цветки, напоминающие маленькие фонарики или танцующих балерин с пышными юбочками, бывают белыми, розовыми, пурпурными, фиолетовыми и даже двухцветными, с простыми или махровыми бутонами.

Абсолютный чемпион по теневыносливости — сорт Thalia, который не только хорошо растет, но и обильно цветет при недостатке света.

Фуксию можно сажать прямо в открытый грунт в конце мая, когда минует угроза заморозков. Она отлично растет и в подвесных кашпо, и в балконных ящиках, и просто в цветнике.

Фуксия цветет с середины лета до самых заморозков, выпуская все новые и новые бутоны. Единственное правило — не сажайте ее на палящее солнце, прямые лучи вызывают ожоги листьев, цветы мельчают и опадают. А в тени и полутени фуксия раскрывает всю свою красоту.

