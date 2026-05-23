Посадил в мае, а в июне сад уже не узнать: кустарники, которые зацветают в первый сезон

Хотите преобразить сад быстро и без многолетнего ожидания? Выбирайте кустарники-рекордсмены, которые зацветают уже в первый год после посадки и растут на глазах.

Вейгела при правильном уходе начинает цвести в год посадки и ежегодно прибавляет до 30–40 см, а ее изящные колокольчики появляются уже в мае-июне.

Буддлея Давида — даже молодые саженцы зацветают в первый же сезон, выпуская длинные конусовидные соцветия фиолетовых, розовых и белых оттенков, которые держатся до заморозков и привлекают десятки бабочек.

Форзиция — она покрывается тысячами ярко-желтых колокольчиков до появления листьев, прибавляя 25–30 см в год, и за 3-4 года превращается в мощный куст-фонтан.

Спирея — ее весеннецветущие сорта («вангутта», «аргута») в мае покрываются белоснежными шапками, а летнецветущие («японская», «бумальда») радуют глаз с июня по сентябрь, ежегодно прирастая на 40–60 см.

Посадите эти растения на солнечное место, обеспечьте регулярный полив и азотную подкормку весной — и уже к середине лета ваш сад преобразится.

