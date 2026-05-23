Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 04:30

Посадил в мае, а в июне сад уже не узнать: кустарники, которые зацветают в первый сезон

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите преобразить сад быстро и без многолетнего ожидания? Выбирайте кустарники-рекордсмены, которые зацветают уже в первый год после посадки и растут на глазах.

Вейгела при правильном уходе начинает цвести в год посадки и ежегодно прибавляет до 30–40 см, а ее изящные колокольчики появляются уже в мае-июне.

Буддлея Давида — даже молодые саженцы зацветают в первый же сезон, выпуская длинные конусовидные соцветия фиолетовых, розовых и белых оттенков, которые держатся до заморозков и привлекают десятки бабочек.

Форзиция — она покрывается тысячами ярко-желтых колокольчиков до появления листьев, прибавляя 25–30 см в год, и за 3-4 года превращается в мощный куст-фонтан.

Спирея — ее весеннецветущие сорта («вангутта», «аргута») в мае покрываются белоснежными шапками, а летнецветущие («японская», «бумальда») радуют глаз с июня по сентябрь, ежегодно прирастая на 40–60 см.

Посадите эти растения на солнечное место, обеспечьте регулярный полив и азотную подкормку весной — и уже к середине лета ваш сад преобразится.

Ранее был назван многолетник, который цветет облаком и душит сорняки вокруг.

Проверено редакцией
Читайте также
Суд принял новое решение по делу экс главного связиста ВС России
Общество
Суд принял новое решение по делу экс главного связиста ВС России
Эксперт рассказал, как правильно провести последний день перед ЕГЭ
Общество
Эксперт рассказал, как правильно провести последний день перед ЕГЭ
Посадите в грунт в мае — в июне цветник в фарфоровых белых звездах. Многолетник цвета первого снега для нежных акцентов
Общество
Посадите в грунт в мае — в июне цветник в фарфоровых белых звездах. Многолетник цвета первого снега для нежных акцентов
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Власть
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Цветы больше не лежат на земле после дождя: метод подвязки для пионов, флоксов и гортензий
Общество
Цветы больше не лежат на земле после дождя: метод подвязки для пионов, флоксов и гортензий
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный пожар разгорелся на одном из складов в Москве
В РАНХиГС озвучили, кто получит пенсии в июне досрочно
Индонезийская ведьма сделала предупреждение Ермаку из-за черной магии
«Потеряют всех»: в США спрогнозировали судьбу Украины при наступлении
«Было неожиданно»: австрийский космонавт вспомнил о танце с вдовой Гагарина
Атака ВСУ на Новороссийск 23 мая: пожар на нефтебазе, раненые, что известно
Повышение страховки по вкладам до 2 млн рублей в 2026-м: что еще изменится
Захарова дала один совет Евросоюзу после слов о «фейках» РФ
Составлен список звезд, ставших родителями весной 2026 года
ВСУ ударили по школе и зданию администрации в Энергодаре
Вместо пиара — смерть: «бригада мажоров» ВСУ уничтожена под Сумами
Российских штурмовиков готовят к встрече лицом к лицу с FPV-дронами
Движение из Новороссийска в сторону Геленджика ограничено
В МИД РФ озвучили, к чему приведет атака Киева на общежитие в ЛНР
Экстремальная непогода в Москве: есть ли пострадавшие, что известно
Один человек пострадал в Новороссийске при атаке ВСУ
Женщин «затачивают» под продажу: Украина стала мировым центром порнобизнеса
«Откровенное глумление»: в ООН осудили позицию Европы по гибели детей
Уехавшего к студентам после атаки на ЛНР Зеленского уличили в лицемерии
Романы, скандалы, обвинения в махинациях: как живет Лариса Гузеева
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.