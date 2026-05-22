22 мая 2026 в 23:00

Цветы больше не лежат на земле после дождя: метод подвязки для пионов, флоксов и гортензий

Чтобы пионы, флоксы и гортензии не разваливались под тяжестью цветов и не ложились на землю после дождя, их нужно правильно подвязать, и делать это лучше в мае, пока кусты не набрали полную силу.

Для пионов идеален метод «табуретки»: вбейте вокруг куста три колышка на расстоянии 20–30 см от центра и соедините их шпагатом по кругу на высоте 20–30 см от земли, а затем сделайте второй ярус на высоте 40–50 см — стебли попадут в эту «ограду» и не развалятся, но при этом не будут стянуты в пучок.

Для флоксов и гортензий лучше использовать метод «зеленой подвязки», когда стебли поддерживаются незаметно: вбейте по периметру куста 4–5 тонких колышков (или купите готовую опору-сетку) и пропустите через них стебли по мере роста, чтобы «скелет» оказался внутри куста и был незаметен.

Самый эстетичный способ для метельчатых гортензий — специальные кольцевые опоры на ножках, которые подхватывают стебли по всему периметру, не давая шапкам соцветий заваливаться в стороны.

Правильная подвязка не только сохраняет форму куста, но и улучшает проветривание, предотвращая грибковые болезни.

Дарья Иванова
