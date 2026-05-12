12 мая 2026 в 06:46

Забудьте про беготню с лейкой: эти 5 многолетников цветут как сумасшедшие, поливать раз в месяц

Мечтаете о цветущей даче, но не хотите бегать с лейкой каждые выходные? Посадите многолетники, которые растут сами по себе и требуют внимания раз в сезон, — как кактусы, только красивые.

Лидер среди таких растений — очиток (седум), суккулент, который накапливает влагу в мясистых листьях и прекрасно себя чувствует при поливе раз в месяц, а то и реже. Его розовые, красные или желтые соцветия радуют глаз с августа до самых заморозков.

Второй неубиваемый вариант — рудбекия: ее яркие желтые «ромашки» с темной серединкой цветут с июля до октября, пьют только дождевую воду и не требуют подкормок. Эхинацея пурпурная — еще одна красавица, которая не боится засухи и жары.

Для солнечных участков идеальна лаванда: поливать ее можно раз в три недели. И наконец, тысячелистник — настоящий «солдатик», который растет на любой почве, не болеет, а его яркие щитки из белых, желтых и красных цветов украшают сад с июня до сентября.

Все эти растения после укоренения не нуждаются в регулярном поливе, подкормках и укрытии на зиму.

