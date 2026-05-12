12 мая 2026 в 09:44

Склады и автозапчасти загорелись в Приморье

Склады и автозапчасти горят в Уссурийске на площади около 1,4 тыс. «квадратов»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Специалисты в Приморском крае ликвидируют возгорание складов и автозапчастей в Уссурийске, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, площадь пожара составляет около 1,4 тыс. квадратных метров.

На момент прибытия пожарных происходит горение автозапчастей на открытой территории и складов на площади около 1,4 тыс. квадратных метров, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в девятиэтажном жилом доме на проспекте Андропова в Москве начался пожар. Эпицентр возгорания находился на пятом этаже, откуда, по словам очевидцев, вырывались языки пламени и густой черный дым. Прибывшие на место пожарные бригады незамедлительно приступили к эвакуации жильцов с верхних уровней здания.

До этого сообщалось о пожаре, который произошел в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание началось в помещении бара «Подозрительные лица». Огонь распространился по перекрытиям и чердаку. Людей из здания оперативно эвакуировали. Информации о жертвах или пострадавших не было.

