12 мая 2026 в 09:33

Закладчик стал организатором нарколаборатории и попал в руки ФСБ

В Забайкалье задержали организатора подпольной нарколаборатории

ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Забайкальском крае задержали местного жителя, который организовал в регионе подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, передает пресс-служба регионального управления ФСБ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, это первый подобный случай.

Это первый случай организации лаборатории по производству синтетических наркотиков на территории Забайкальского края, — сказано в сообщении.

Уточнялось, что мужчина сначала сбывал запрещенные средства через закладки. Через некоторое время он купил помещение и наладил производство для увеличения доходов. Сотрудники ведомства изъяли синтетические наркотики и свыше 700 литров прекурсоров, которых хватило бы для изготовления не менее 10 килограммов запрещенного вещества.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту синтетических наркотиков. В арендованной квартире на улице Маршала Захарова задержали 37-летнего распространителя, у которого изъяли весы, упаковку и пять готовых закладок. Также в ходе обыска обнаружили два пакета и две керамические емкости с запрещенными веществами.

