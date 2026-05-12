Хинштейн раскрыл число сбитых над территорией Курской области БПЛА Хинштейн: 76 украинских БПЛА сбили над территорией Курской области за сутки

Силы ПВО за минувшие сутки сбили 76 украинских беспилотников над территорией Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале на платформе МАКС. По его словам, ВСУ 122 раза применили артиллерию по отселенным районам региона.

Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 11 мая до 09:00 12 мая сбито 76 вражеских беспилотников различного типа, 122 раза враг применил артиллерию по отселенным районам, — сообщил Хинштейн.

Он добавил, что в регионе зафиксировали семь атак БПЛА с применением взрывных устройств. Погибших и пострадавших, а также разрушений инфраструктуры в результате ударов нет, отметил Хинштейн.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа над территориями Волгоградской и Ростовской областей. По данным ведомства, атака велась в период с 07:00 до 09:00.

Утром 12 мая военное ведомство проинформировало, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.