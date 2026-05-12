ВСУ пытались атаковать два российских региона с помощью БПЛА Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Волгоградской и Ростовской областями

Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Волгоградской и Ростовской областей, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака велась в период с 7:00 до 9:00.

Утром 12 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Ранее стало известно, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. Уточнялось, что в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны. Это демонстрирует преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданскому населению.