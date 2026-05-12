В МИД раскрыли, где неожиданно споткнулся ЕС в попытках изолировать Россию МИД России: Евросоюз в попытках изолировать РФ неожиданно споткнулся о Грузию

Попытки Европейского союза изолировать Россию не увенчались успехом, так как Брюссель неожиданно «споткнулся» о Грузию, заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. По его словам, которые приводит ТАСС, у Тбилиси возобладал прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа.

В своей политике по изоляции России ЕС споткнулся и о Грузию. Более того, выкручивание еэсовцами рук грузинским властям и бесцеремонное вмешательство в дела республики привели к неожиданному для Брюсселя результату, — отметил он.

До этого Калугин заявил, что экономика Грузии выросла за год на 7,5%, а за первый квартал этого года — на 9,1%. По его мнению, страна развивается благодаря тому, что не прислушивается к советам Европы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе на саммите в Ереване, так как Тбилиси, по мнению грузинских властей, играет роль соединяющего звена между странами. Как уточнила глава МИД страны Мака Бочоришвили, в этом плане связь с грузинским государством необходима не только Киеву.