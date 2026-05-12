12 мая 2026 в 10:14

Наступление ВС РФ на Харьков 12 мая: последние новости, ситуация сегодня

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 12 мая 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении во вторник, 12 мая: обстановка на фронте сегодня

«Харьковское направление. Отряд „Апостол“ спецназа „Ахмат“ МО РФ продолжает планомерно разбирать укрытия, опорные пункты и вышки связи противника с помощью FPV-дронов и сбросов. Полагаю, особенно болезненно для противника проходят удары по связи. Без нее координация быстро превращается в беспорядочный набор догадок и попыток понять, кто куда исчез после очередного прилета. Там, где еще недавно были позиции и укрепления, теперь остаются лишь обломки, тишина в эфире и запоздалое понимание, что появление наших „птичек“ над головой обычно не сулит ничего хорошего», — пишет глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Фронтовая птичка» отметила, что на севере Харьковской области — в районе Казачьей Лопани — были замечены два автомобиля, на них обнаружили опознавательные знаки ООН и Красного Креста.

«Высока вероятность, что противник осуществлял подвоз материальных средств и рассчитывал спровоцировать „северян“ на нанесение огневого поражения. На Волчанском участке киевское командование готовит позиции вдоль трассы между Старым Салтовом и Великим Бурлуком. Бойцы группировки „Север“ сорвали контратаку ВСУ на Липцевском направлении. Противник спешно сбежал на свои позиции после ударов ВС РФ», — добавил автор канала.

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении, пользуясь режимом прекращения огня, на автомобилях экстренных служб ВСУ продолжают переброску личного состава на передовые позиции.

Фото: Социальные сети

«В частности, подразделения в селе Гранов были усилены несколькими группами националистов, доставленных на микроавтобусах ГСЧС Украины. На Липцевском направлении без существенных изменений. Враг активных действий не предпринимал. На Волчанском направлении враг продолжает выстраивать новую оборонительную модель, оборудуя укрепления вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук, и перебрасывая расчеты артиллеристов и операторов БПЛА на фланги. Противник предусматривает дальнейшее продвижение „северян“, рассчитывая остановить наши войска на рубеже Широкое — Гонтаровка — Погорелое и атаковать штурмовиков ГВ „Север“ с флангов артиллерийскими ударами и БПЛА», — подчеркнули авторы канала.

По их словам, кадры боевой работы наглядно показывают, что военнослужащие «Севера» отлично осведомлены о планах ВСУ, а украинские ПУ БПЛА, артиллерийские орудия и РСЗО активно уничтожались дроноводами еще до начала перемирия.

«В районе Волоховки враг пытался перебросить штурмовую группу ВСУ на противоположный берег реки Волчьей. Действия противника своевременно были вскрыты нашими разведчиками, а украинские националисты, увидев разведывательный БПЛА „северян“, сбежали в обратном направлении. На Великобурлукском направлении без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал. Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что на данном участке фронта существенные потери несут подразделения ВСУ, укомплектованные солдатами от 18 до 25 лет», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области ответным огнем поражены подразделения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рясное, Шестеровка и Бударки Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.

Напомним, что сегодня в полночь завершилось трехдневное перемирие между РФ и Украиной.

