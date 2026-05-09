ФСБ обнародовала документы о подготовке нацистских пропагандистов ФСБ обнародовала документы о подготовке нацистских пропагандистов в период ВОВ

ФСБ рассекретила архивные материалы, касающиеся деятельности школ по подготовке нацистских пропагандистов в период Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ДНР. Одна из таких школ была организована в 1942 году и находилась в немецком населенном пункте Вустрау. В этом заведении готовили коллаборационистов, агитаторов и иных специалистов для работы на оккупированных территориях Советского Союза.

УФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекретило протоколы допросов 1944–1947 годов, раскрывающие систему создания нацистской Германией сети пропагандистских школ и лагерей из числа советских военнопленных, — сказали в ФСБ.

Ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала архивные материалы, которые показывают преступления нацистов в период Великой Отечественной войны. Среди рассекреченных документов — показания капитана медицинской службы Эбергарда Мюллера, несшего службу в лагере «Дулаг-241», находившемся в Симферополе.

До этого Минобороны России также обнародовало архивные материалы, касающиеся информационного противоборства между Советским Союзом и гитлеровской Германией. Публикация приурочена к новому мультимедийному проекту под названием «Наше оружие — правда». В нее вошли рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО РФ.