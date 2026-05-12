На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к переправе в канале на платформе МАКС. Ограничения введены в 09:33 мск.

Причины перекрытия в сообщении не уточняются. Как правило, такие меры предпринимаются для обеспечения безопасности.

Ранее водители застряли в огромной пробке на Ярославском шоссе на пути в Москву. Пробка возникла на фоне окончания майских праздников. Очевидица по имени Татьяна рассказала, что выехала из Ярославля примерно в 10:00, но к 19:00 была все еще в пути. Жительница Москвы отметила, что путь длиной 275 км обычно занимает у нее три-четыре часа. По ее словам, пробка началась раньше, чем авто доехало до Сергиева Посада.

До этого многокилометровая пробка образовалась на пункте пропуска Верхний Ларс на границе с Россией — сотни путешественников не могли пересечь границу более пяти часов. В заторе стояли автобусы, легковые автомобили и грузовики.