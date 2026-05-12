Награды и родственники не помогли чиновнику ЕЭК покинуть СИЗО

Мосгорсуд отказался менять меру пресечения начальнику отдела административно-хозяйственной деятельности департамента управления делами Евразийской экономической комиссии Назиму Хизриеву, передает РИА Новости. Адвокаты пытались оспорить решение Замоскворецкого суда, ссылаясь на то, что обвиняемый имеет ведомственные награды, а также на то, что ходатайство следствия об аресте рассматривалось в нерабочее время и родственники подзащитного не допускались на заседание.

Постановление Замоскворецкого районного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказано в материалах.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Хизриева 20 марта. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Хизриев полностью признал вину и заявил о раскаянии.

Ранее появилась информация, что правоохранительные органы принудительно взяли образцы волос и слюны у мэра Уфы Ратмира Мавлиева, когда его освободили из изолятора и отправили под домашний арест. В конце апреля его поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Вину Мавлиев не признает.

