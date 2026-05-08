Суд принял окончательное решение по блокировке «ЯПлакалъ» в России Суд в Москве отменил решение о запрете информации сайта «ЯПлакалъ» в России

Московский городской суд отменил решение о запрете информации сайта «ЯПлакалъ» к распространению в России, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. В рамках заседания судья рассмотрел апелляционную жалобу Роскомнадзора и апелляционное представление зампрокурора Москвы на решение Чертановского суда.

Судебной коллегией по административным делам Московского городского суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд РФ, изучив материалы дела о блокировке «ЯПлакалъ», не нашел в них экспертиз, которые бы обосновывали такое решение. В РКН добавили, что не стали включать сайт в реестр запрещенной информации, так как в решении суда не были указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными.

До этого РКН внес в реестр запрещенных ресурсов сайт социального издания «Такие дела». Поводом для блокировки стали материалы, которые, по мнению ведомства, содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).