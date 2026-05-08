День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 12:52

Суд принял окончательное решение по блокировке «ЯПлакалъ» в России

Суд в Москве отменил решение о запрете информации сайта «ЯПлакалъ» в России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский городской суд отменил решение о запрете информации сайта «ЯПлакалъ» к распространению в России, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. В рамках заседания судья рассмотрел апелляционную жалобу Роскомнадзора и апелляционное представление зампрокурора Москвы на решение Чертановского суда.

Судебной коллегией по административным делам Московского городского суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд РФ, изучив материалы дела о блокировке «ЯПлакалъ», не нашел в них экспертиз, которые бы обосновывали такое решение. В РКН добавили, что не стали включать сайт в реестр запрещенной информации, так как в решении суда не были указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными.

До этого РКН внес в реестр запрещенных ресурсов сайт социального издания «Такие дела». Поводом для блокировки стали материалы, которые, по мнению ведомства, содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Общество
Россия
Мосгорсуд
Роскомнадзор
сайты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.