Верховный суд нашел интересный момент в блокировке «ЯПлакалъ»

Верховный суд России, изучив материалы дела о запрете информации на сайте «ЯПлакалъ», не нашел в них экспертиз, которые бы обосновывали такое решение, рассказал РИА Новости источник, близкий к судебной системе. Ранее прокуратура Москвы подала апелляцию на решение о блокировке ресурса.

Кроме того, Роскомнадзор также направил собственную апелляцию, поскольку, по имеющимся данным, не был надлежащим образом уведомлен о заседании. Прокуратура также обратила внимание на то, что в решении суда были указаны только доменные имена ресурсов без конкретизации страниц с запрещенной информацией.

До этого в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для блокировки в России игр GTA, Red Dead Redemption, Mafia и других продуктов Take-Two Interactive Software. РКН опроверг появившиеся сообщения, назвав их не соответствующими действительности, и подчеркнул, что планов блокировки этих игр нет.