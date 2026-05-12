12 мая 2026 в 10:41

Политолог ответил, зачем на самом деле Ермака решили «прижать» на Украине

Политолог Светов: против Ермака возбудили дело, чтобы надавить на Зеленского

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Global Look Press
Экс-руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку инкриминируют участие в коррупционной схеме для оказания давления на главу страны Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. При этом, по его словам, Ермак может столкнуться с последствиями лишь при желании Евросоюза или США.

Эти «пленки Миндича» выплывают в тот момент, когда на команду Зеленского или его самого нужно по каким-то вопросам нажать. Я вспоминаю давнюю историю, которая была на Украине, когда какой-то человек, офицер охраны, чуть ли не под столом лежал и записывал то, что говорилось в офисе президента, и это активно использовалось для смены политической власти. Видите, одну порцию пленок выпустили, потом другую. По первой вроде как Ермак отстранен, по второй сейчас утверждают, что [Рустем] Умеров (секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины. — NEWS.ru) завязан. Но его никто не тронет, так как это чисто американская фигура, — прокомментировал Светов.

Он подчеркнул, что Ермаку вряд ли грозят серьезные последствия из-за обвинений в коррупции. По мнению политолога, при необходимости экс-главе офиса президента Украины, как и бизнесмену Тимуру Миндичу, помогут покинуть страну, чтобы избежать правосудия. Эксперт добавил, что предприниматель, как известно, укрылся в Израиле, который не станет выдавать своих граждан.

Мне кажется, это вопрос внешнего дирижирования. Будет запрос, могут и аресты пойти. Но тут важно понимать, что эта коррупционная схема предусматривает участие и людей из Евросоюза или из Штатов. Крутятся огромные деньги, и в этом участвуют серьезные люди. И если продолжать расследование по делу Ермака, могут всплыть имена самых разных фигур. А таким данным вряд ли дадут выйти на свет. Сколько раз при [Джо] Байдене (46-й президент США. — NEWS.ru) и уже при [Дональде] Трампе (действующий глава Белого дома. — NEWS.ru) Пентагон посылал аудиторские проверки, чтобы разобраться, что происходит с деньгами и техникой, вооружениями, которые идут на Украину. Ни разу никакого реального ответа не было, — заключил Светов.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили подозрение Ермаку. По предварительным данным, его считают участником организованной группы, которая занималась легализацией 460 млн гривен (около 780 млн рублей) при строительстве элитного жилья под Киевом.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
