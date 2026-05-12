Политолог ответил, зачем на самом деле Ермака решили «прижать» на Украине Политолог Светов: против Ермака возбудили дело, чтобы надавить на Зеленского

Экс-руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку инкриминируют участие в коррупционной схеме для оказания давления на главу страны Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. При этом, по его словам, Ермак может столкнуться с последствиями лишь при желании Евросоюза или США.

Эти «пленки Миндича» выплывают в тот момент, когда на команду Зеленского или его самого нужно по каким-то вопросам нажать. Я вспоминаю давнюю историю, которая была на Украине, когда какой-то человек, офицер охраны, чуть ли не под столом лежал и записывал то, что говорилось в офисе президента, и это активно использовалось для смены политической власти. Видите, одну порцию пленок выпустили, потом другую. По первой вроде как Ермак отстранен, по второй сейчас утверждают, что [Рустем] Умеров (секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины. — NEWS.ru) завязан. Но его никто не тронет, так как это чисто американская фигура, — прокомментировал Светов.

Он подчеркнул, что Ермаку вряд ли грозят серьезные последствия из-за обвинений в коррупции. По мнению политолога, при необходимости экс-главе офиса президента Украины, как и бизнесмену Тимуру Миндичу, помогут покинуть страну, чтобы избежать правосудия. Эксперт добавил, что предприниматель, как известно, укрылся в Израиле, который не станет выдавать своих граждан.

Мне кажется, это вопрос внешнего дирижирования. Будет запрос, могут и аресты пойти. Но тут важно понимать, что эта коррупционная схема предусматривает участие и людей из Евросоюза или из Штатов. Крутятся огромные деньги, и в этом участвуют серьезные люди. И если продолжать расследование по делу Ермака, могут всплыть имена самых разных фигур. А таким данным вряд ли дадут выйти на свет. Сколько раз при [Джо] Байдене (46-й президент США. — NEWS.ru) и уже при [Дональде] Трампе (действующий глава Белого дома. — NEWS.ru) Пентагон посылал аудиторские проверки, чтобы разобраться, что происходит с деньгами и техникой, вооружениями, которые идут на Украину. Ни разу никакого реального ответа не было, — заключил Светов.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили подозрение Ермаку. По предварительным данным, его считают участником организованной группы, которая занималась легализацией 460 млн гривен (около 780 млн рублей) при строительстве элитного жилья под Киевом.