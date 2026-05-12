Сына криминального авторитета объявили в розыск из-за долгов

Судебные приставы объявили в розыск 44-летнего Георгия Квантришвили, сына известного предпринимателя начала 90-х годов Отари Квантришвили, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, мужчина накопил существенные задолженности перед кредитными организациями на сумму в 5 млн рублей.

Канал пишет, что после проверки выяснилось, что Квантришвили-младший пытался заниматься предпринимательской деятельностью, но его коммерческие структуры не приносили стабильной прибыли. По информации источника, в конечном итоге мужчина обратился за микрозаймами.

Основными истцами выступили две микрофинансовые организации, не получившие своевременных выплат по договорам, передает канал. По информации источника, приставы уже инициировали процедуру официального розыска должника.

Отец разыскиваемого, Отари Квантришвили, был одной из самых влиятельных фигур в российском бизнесе начала 90-х годов и основателем партии «Спортсмены России». Он был убит в апреле 1994 года при выходе из Краснопресненских бань в Москве. Исполнителем резонансного покушения стал Алексей Шерстобитов, действовавший по заказу лидеров конкурирующих бизнес-структур того времени.

