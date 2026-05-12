12 мая 2026 в 10:29

Сына криминального авторитета объявили в розыск из-за долгов

SHOT: сына криминального авторитета Квантришвили объявили в розыск из-за долгов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Судебные приставы объявили в розыск 44-летнего Георгия Квантришвили, сына известного предпринимателя начала 90-х годов Отари Квантришвили, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, мужчина накопил существенные задолженности перед кредитными организациями на сумму в 5 млн рублей.

Канал пишет, что после проверки выяснилось, что Квантришвили-младший пытался заниматься предпринимательской деятельностью, но его коммерческие структуры не приносили стабильной прибыли. По информации источника, в конечном итоге мужчина обратился за микрозаймами.

Основными истцами выступили две микрофинансовые организации, не получившие своевременных выплат по договорам, передает канал. По информации источника, приставы уже инициировали процедуру официального розыска должника.

Отец разыскиваемого, Отари Квантришвили, был одной из самых влиятельных фигур в российском бизнесе начала 90-х годов и основателем партии «Спортсмены России». Он был убит в апреле 1994 года при выходе из Краснопресненских бань в Москве. Исполнителем резонансного покушения стал Алексей Шерстобитов, действовавший по заказу лидеров конкурирующих бизнес-структур того времени.

Ранее суд освободил вора в законе Андрея Вознесенского, известного под прозвищем Хобот. Находясь в заключении, он занимался творчеством, писал стихи жене и сочинял песни. После выхода на свободу Вознесенский заявил, что тюремный опыт не лишил его таких человеческих качеств, как честь и совесть.

