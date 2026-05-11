Один бутон раскрывается в кружевную розочку до 5 см. Махровая красавица для тенистых уголков и весеннего настроения

Примула махровая «Рози» — это настоящее чудо, которое распускается в саду, когда большинство растений еще только просыпается после зимы. Ее крупные махровые цветки диаметром до 4–5 см напоминают изящные миниатюрные розочки или кружевные помпоны, которые буквально усыпают компактный кустик.

Высота растения всего 10–12 см, но благодаря плотной посадке создается эффект сплошного цветущего ковра. Особый шарм сорту придает нежная бело-розовая окраска с темно-розовой каймой по краю лепестков, словно акварельный рисунок. Цветение продолжительное — с апреля по июль, а в мягком климате может повторяться осенью.

Примула «Рози» удивительно неприхотлива: она теневынослива, морозоустойчива (выдерживает до −35°C) и легко переносит пересадку даже в цветущем состоянии. Идеально подходит для бордюров, альпийских горок, контейнеров и для выгонки в домашних условиях к весенним праздникам.

