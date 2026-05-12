Посадите в мае — летом клумба в вишневых кружевах с белым центром. Многолетник-чудо цветет до сентября

Представьте, что в разгар лета ваш сад озаряется темно-вишневыми всполохами, которые не гаснут до самой осени, — это цветет тысячелистник «кассис». Его плотные, будто бархатные щитки диаметром 10–12 см окрашены в глубокий бордовый тон с контрастной белоснежной сердцевиной, что делает их похожими на ягоды черной смородины.

По мере взросления соцветия приобретают благородный фиолетовый отлив, добавляя клумбе еще больше шарма. Растение образует прочные прямостоячие кусты высотой 60–80 см, которые не разваливаются и не полегают даже после сильных ливней. Тысячелистник «кассис» — настоящая находка для занятых садоводов. Он легко переносит засуху, не боится палящего солнца и растет на самых бедных почвах, лишь бы вода в них не застаивалась.

Уход минимален — достаточно посадить его на солнечном месте и изредка поливать в самую сильную жару. При этом сорт прекрасно зимует без укрытия, выдерживая морозы до −34 °C. «Кассис» не только украшает сад, но и стоит в срезке до двух недель, а его высушенные соцветия отлично смотрятся в зимних букетах. Чтобы продлить цветение, достаточно вовремя удалять увядшие шапки — и яркий фейерверк не прекратится до сентября.

