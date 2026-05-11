На одном растении распускается до 30 бело-малиновых граммофонов. Компактное чудо для домашнего цветника

Глоксиния «Бланш де Меру» — это аристократка среди комнатных растений, чьи цветки напоминают фарфоровые колокольчики, вручную расписанные акварелью. Каждый крупный цветок диаметром 8-10 см уникален: на чисто-белом фоне лепестков словно расцвела насыщенно-малиновая кайма, которая к центру мягко тает, создавая эффект свечения.

На одном компактном кусте высотой 20-30 см может распускаться до 20-30 таких изящных граммофончиков одновременно! Бархатистые темно-зеленые листья с легким опушением собраны в аккуратную розетку и остаются декоративными даже в паузах между волнами цветения, которое длится с мая по сентябрь.

Глоксиния предпочитает яркий рассеянный свет и полив через поддон, не вынося попадания воды на листья. Осенью надземная часть отмирает, и клубень отправляется на зимний покой в прохладное, темное место до весны. Это идеальное растение для украшения подоконников и создания уютных цветочных композиций в доме.

