Растения-аристократы никогда не выйдут из моды: превращают сад в дорогой парк — посадил один раз и любуешься годами

Есть кустарники, которые выглядят красиво только пару недель в сезон. А есть настоящие «скелетные» растения сада — те самые, которые делают участок дорогим на вид даже поздней осенью или ранней весной. Они не теряются среди цветов, не выглядят случайными посадками и с каждым годом становятся только эффектнее.

Именно такие кустарники дизайнеры часто называют «аристократами сада». Они не требуют бесконечной пересадки и не выходят из моды спустя пару сезонов.

Гортензия метельчатая Vanille Fraise

Один из самых эффектных кустарников последних лет. Огромные соцветия сначала кремово-белые, потом постепенно становятся клубнично-розовыми. Куст выглядит дорого даже в одиночной посадке. Особенно красиво смотрится возле террасы, дорожек или на фоне хвойных. Главный плюс — высокая морозостойкость и стабильное цветение почти каждый год.

Бузина чёрная Black Lace

Очень необычный кустарник с почти чёрной кружевной листвой. Издалека многие принимают его за редкий японский клён. Весной и летом куст выглядит графично и дорого, а розоватые соцветия добавляют ещё больше декоративности. Хорошо смотрится в современных садах и рядом со светлой плиткой или камнем.

Спирея японская Goldflame

Настоящий источник цвета в саду. Весной листья ярко-оранжевые, летом становятся золотисто-зелёными, а осенью уходят в медные оттенки. Куст компактный, аккуратный и практически не требует ухода. Отличный вариант для бордюров и современных посадок.

Калина складчатая

Очень эффектный кустарник с необычным ярусным расположением ветвей. Во время цветения выглядит почти как декоративное дерево из японского сада. Белые крупные соцветия располагаются горизонтальными слоями и смотрятся невероятно красиво. Осенью листья окрашиваются в бордово-пурпурные оттенки.

Магония падуболистная

Один из самых недооценённых декоративных кустарников. Весной цветёт ярко-жёлтыми ароматными кистями, летом радует плотной глянцевой листвой, а осенью становится бронзово-бордовой. Зимой часть листьев сохраняется, поэтому куст остаётся декоративным почти круглый год. Особенно эффектно магония выглядит в полутени и возле хвойников.

Ольга Шмырева
