Посадите в мае — в июне клумба накроется белым кружевом высотой до 1 метра. Метельчатое чудо зимует без укрытия

Гипсофила метельчатая — это не цветок, а клубок тумана: цветет ажурным облаком до осени и зимует без укрытия. Представьте себе невесомое кружевное облако из сотен белых или нежно-розовых цветочков-звездочек, парящее над садом с июня по сентябрь.

Стебли тонкие, многократно ветвящиеся, создают эффект прозрачного шара диаметром до 100–120 см при высоте растения 80–100 см. Гипсофила идеально подходит для создания легкости и объема в миксбордерах, для задних планов цветников и как дополнение к срезке — в букетах ее ажурные веточки держатся до двух недель. Растение предпочитает солнечные места и известковые, хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды.

Сорт неприхотлив, засухоустойчив и удивительно зимостоек (до −34 °C), в укрытии не нуждается. Выращивается через рассаду или прямым посевом в грунт весной. Особенность: гипсофила плохо переносит пересадку, поэтому ее сразу сажают на постоянное место. Это многолетник для тех, кто мечтает о саде в стиле нюанс с воздушными облаками и легкими акцентами.

