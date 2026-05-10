До конца мая — горячее время: сеем эти культуры в грунт и не забываем про важные дела

Конец мая для дачников — один из самых важных периодов сезона. Земля уже хорошо прогрелась, риск серьезных заморозков во многих регионах снижается, и именно сейчас в открытый грунт отправляют основные теплолюбивые культуры. Если затянуть с посевами, часть растений просто не успеет показать нормальный урожай.

В это время опытные огородники советуют не только активно сеять, но и обязательно уделить внимание уходу за уже проснувшимся садом.

В открытый грунт до конца мая обычно высевают огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны, фасоль и кукурузу. Именно при прогретой почве эти культуры начинают быстро расти и дают дружные всходы. Также продолжается посев моркови, свеклы, укропа, салатов, редиса и зелени для летнего потребления.

Многие именно сейчас высаживают рассаду томатов, перцев и баклажанов в теплицы и открытый грунт — но только после стабильного потепления ночью. Отдельное внимание в конце мая уделяют картофелю. Если посадка затянулась из-за холодной весны, сейчас еще можно успеть посадить среднеспелые сорта.

Но посевами список важных дел не заканчивается. Именно в конце мая активно просыпаются вредители — тля, листовертка, крестоцветная блошка и клещ. Поэтому садоводы советуют регулярно осматривать молодые листья и побеги.

Также в этот период особенно важны поливы и мульчирование. Почва уже быстро пересыхает, а молодые всходы и рассада плохо переносят резкие перепады влажности.

Еще одна важная задача — первая полноценная подкормка ягодников и многолетников. Смородина, малина, клубника и пионы именно сейчас активно набирают зеленую массу и закладывают будущий урожай.