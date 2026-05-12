День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 09:24

Инфекционист предупредила о коварстве симптомов хантавируса

Инфекционист Шведова: первые симптомы хантавируса похожи на простуду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Хантавирусная инфекция представляет серьезную угрозу из-за сложности диагностики, а на ранних этапах заболевания симптомы легко спутать с простудой, рассказала Lenta.ru врач-инфекционист Наталья Шведова. Основными переносчиками патогена являются грызуны, а заразиться можно даже через вдыхание пыли или загрязненные продукты.

Главная опасность вируса — в его скрытности. Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле, — сказала Шведова.

Коварство инфекции заключается в стремительном поражении внутренних органов, чаще всего почек. Если пациент спишет недомогание на ОРВИ и пропустит начало осложнений, его состояние может стать критическим всего за несколько суток. Специалист подчеркивает, что уровень смертности от определенных форм хантавируса достигает пугающих 40%. Именно поэтому при резком скачке температуры и боли в теле после возможного контакта с местами обитания грызунов важно срочно обратиться к медикам.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус проинформировал, что вспышка хантавируса на круизном судне MV Hondius спровоцировала у некоторых пассажиров тяжелые психические расстройства, включая нервные срывы. Им трудно было оставаться в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми.

Общество
хантавирус
вирусы
грипп
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый продаваемый мобильный телефон в истории
Удары по Украине сегодня, 12 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
Уроженца Гвинеи жестоко убили в Москве
Спор отца и сына в Москве закончился переломом гортани и смертью
Награды и родственники не «помогли» чиновнику ЕЭК покинуть СИЗО
Овечкин защитил диссертацию и стал кандидатом наук
В России изменились правила сдачи экзаменов на права
«Одноклассники» запустили проект ко Дню борьбы с гипертонией
Украинский призывник умер прямо на медкомиссии в военкомате
Политолог ответил, зачем на самом деле Ермака решили «прижать» на Украине
В российском регионе ввели запрет на посещение лесов из-за пожаров
Два человека умерли от атак ВСУ на Белгородскую область
«Поцелуйная болезнь» изуродовала лицо юной девушки
Театр на Малой Ордынке проведет цикл встреч и фолк-концерт
«Это потеря»: звезда «Ворониных» о смерти заслуженного артиста Александрова
«Это неизбежно»: Дмитриев раскрыл, что спасет Европу от энергокризиса
Стали известны подробности о семье выжившего на «Титанике» россиянина
В Иране раскрыли, что сделает Тегеран при повторном нападении США
Сына криминального авторитета объявили в розыск из-за долгов
В МИД РФ объяснили, почему Запад провоцирует турбулентность по всему миру
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.