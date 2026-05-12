Инфекционист предупредила о коварстве симптомов хантавируса

Хантавирусная инфекция представляет серьезную угрозу из-за сложности диагностики, а на ранних этапах заболевания симптомы легко спутать с простудой, рассказала Lenta.ru врач-инфекционист Наталья Шведова. Основными переносчиками патогена являются грызуны, а заразиться можно даже через вдыхание пыли или загрязненные продукты.

Главная опасность вируса — в его скрытности. Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле, — сказала Шведова.

Коварство инфекции заключается в стремительном поражении внутренних органов, чаще всего почек. Если пациент спишет недомогание на ОРВИ и пропустит начало осложнений, его состояние может стать критическим всего за несколько суток. Специалист подчеркивает, что уровень смертности от определенных форм хантавируса достигает пугающих 40%. Именно поэтому при резком скачке температуры и боли в теле после возможного контакта с местами обитания грызунов важно срочно обратиться к медикам.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус проинформировал, что вспышка хантавируса на круизном судне MV Hondius спровоцировала у некоторых пассажиров тяжелые психические расстройства, включая нервные срывы. Им трудно было оставаться в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми.