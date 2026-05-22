Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 21:00

Цветы для ветреных участков: не ломаются и не осыпаются в бурю и ураган

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если ваш участок продувается всеми ветрами, а ливни то и дело превращают клумбу в болото, посадите цветы, которым стихия нипочем.

Лиатрис — многолетник с прочными жесткими цветоносами, которые практически невозможно сломать или повалить даже при сильных порывах урагана. Его соцветия в виде ярких свечей розового, белого или лилового цвета не осыпаются и не теряют декоративности после самой суровой непогоды.

Рудбекия «черноглазая сьюзен» — ее крепкие прямостоячие стебли не ломаются под проливным дождем и ветром, а цветение длится с середины лета до самых морозов.

Бузульник обладает монументальной прочностью благодаря мощным жестким и упругим стеблям, которые не гнутся даже под напором урагана. Его высокие двухметровые цветоносы с ярко-желтыми и оранжевыми свечами выстоят в любую бурю.

Тысячелистник: его стебли отличаются высокой упругостью — под сильными порывами ветра они сгибаются, а не ломаются, быстро возвращаясь в исходное положение. А его развитая корневая система плотно удерживает растение в почве, предотвращая вырывание даже при штормовом ветре.

Ранее были названы цветы, которые за месяц из семечка вырастают в цветущие кусты.

Проверено редакцией
Читайте также
Соловьев заявил, что Зеленский лично отдал приказ убить Симоньян
Общество
Соловьев заявил, что Зеленский лично отдал приказ убить Симоньян
Врач объяснила, чем опасны укусы гадюк для детей
Общество
Врач объяснила, чем опасны укусы гадюк для детей
Посадите в грунт в мае — в июне цветник в фарфоровых белых звездах. Многолетник цвета первого снега для нежных акцентов
Общество
Посадите в грунт в мае — в июне цветник в фарфоровых белых звездах. Многолетник цвета первого снега для нежных акцентов
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Власть
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Сажаете одно семечко у стены в мае — летом дом утопает в зелени и цветах: эта лиана скроет все
Общество
Сажаете одно семечко у стены в мае — летом дом утопает в зелени и цветах: эта лиана скроет все
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт рассказал, как правильно провести последний день перед ЕГЭ
Годовалая девочка выпала с балкона многоэтажки
Крыло самолета задымилось в полете после удара молнии
Одна из стран Евросоюза закрыла свой рынок для Украины
«Достигли точки»: в Иране отвергли идею о соглашении с США
«Любимое дело»: Пушков о призыве ЕС расследовать коррупцию на Украине
Три мирных жителя пострадали в Белгородской области от удара дронов
Трамп раскрыл, кто займет кресло главы Нацразведки США после ухода Габбард
«Из-за киевской агрессии»: Пушилин назвал число пострадавших от атак ВСУ
«Оскотинивание»: Захарова уличила Киев в ликовании после убийства детей
Три страны решили усилить поддержку Украины после удара по Старобельску
Путин провел совещание с членами Совбеза России
Названо число БПЛА, сбитых над Россией за шесть часов
В российском городе сбили два украинских беспилотника
Соловьев заявил, что Зеленский лично отдал приказ убить Симоньян
Россиянам объяснили, чем опасен слишком крепкий рубль
Врач объяснила, чем опасны укусы гадюк для детей
Пасечник раскрыл, сколько человек остается под завалами в Старобельске
Нападают неожиданно. Гадюки атакуют Подмосковье: что делать при укусе змеи?
Глава Нацразведки США ушла в отставку
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.