Цветы для ветреных участков: не ломаются и не осыпаются в бурю и ураган

Если ваш участок продувается всеми ветрами, а ливни то и дело превращают клумбу в болото, посадите цветы, которым стихия нипочем.

Лиатрис — многолетник с прочными жесткими цветоносами, которые практически невозможно сломать или повалить даже при сильных порывах урагана. Его соцветия в виде ярких свечей розового, белого или лилового цвета не осыпаются и не теряют декоративности после самой суровой непогоды.

Рудбекия «черноглазая сьюзен» — ее крепкие прямостоячие стебли не ломаются под проливным дождем и ветром, а цветение длится с середины лета до самых морозов.

Бузульник обладает монументальной прочностью благодаря мощным жестким и упругим стеблям, которые не гнутся даже под напором урагана. Его высокие двухметровые цветоносы с ярко-желтыми и оранжевыми свечами выстоят в любую бурю.

Тысячелистник: его стебли отличаются высокой упругостью — под сильными порывами ветра они сгибаются, а не ломаются, быстро возвращаясь в исходное положение. А его развитая корневая система плотно удерживает растение в почве, предотвращая вырывание даже при штормовом ветре.

