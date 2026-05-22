Сажаете одно семечко у стены в мае — летом дом утопает в зелени и цветах: эта лиана скроет все

Если вы хотите, чтобы за один сезон у дома выросла живая зеленая стена, сажайте ипомею пурпурную — невероятно быстрорастущую лиану, которая способна взлететь на высоту 3–4 метров всего за несколько теплых месяцев.

Ее крупные воронковидные цветы, распускающиеся с июля до самых заморозков, бывают белыми, розовыми, синими и пурпурными, а плотная сердцевидная листва создает непроницаемый для посторонних глаз зеленый экран.

Ипомею можно посеять прямо в грунт в середине мая — она настолько неприхотлива и агрессивна в росте, что многие садоводы называют ее «культурным сорняком». Она не требует сложного ухода — достаточно посадить семечко у опоры, и уже через месяц ваш дом, беседка или забор утонут в зелени и цветах.

Автор NEWS.ru Дарья Иванова после эксперимента с посадкой ипомеи обратила внимание, что лиана агрессивна, поэтому ее петли нужно регулярно подрезать или направлять в нужном направлении.

Ранее были названы цветы-диффузоры: сажаете — и сад благоухает с раннего лета до глубокой осени.

