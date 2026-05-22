Цветы для посадки под деревьями: «душат» сорняки, не вредят корням и украшают сад

Пустующие приствольные круги под деревьями часто превращаются в очаги сорняков, но эту проблему можно решить раз и навсегда правильными цветами.

Для тенистых мест под деревьями отлично подойдет барвинок малый, который быстро разрастается в плотный вечнозеленый ковер высотой до 15 см, подавляет любые сорняки и цветет нежными голубыми или сиреневыми цветами с весны до осени.

Живучка ползучая (аюга) сплошным ковром стелется под самыми густыми кронами, цветет синими колосками и вытесняет бурьян за один сезон.

Пахизандра верхушечная — идеальный вариант для глухой тени, где ничего не растет: она образует плотный зеленый покров из блестящих листьев и не требует никакого ухода.

Астильба с ажурными метелками и копытень с кожистыми листьями отлично дополнят композицию, добавив ярких красок даже под самыми плотными кронами.

Главные правила: выбирайте многолетники с поверхностной корневой системой, сажайте их на расстоянии 20–30 см от ствола и поливайте только в сильную засуху.

