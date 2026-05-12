Даже в глухой тени под забором цветет кружевными шляпками: цветок для ленивой дачи

Аквилегия, или водосбор, — это многолетник с цветением, похожим на кружевные шляпки белого, розового, сиреневого, синего, желтого и даже почти черного цвета.

В российском климате аквилегия чувствует себя превосходно: она зимует без укрытия даже в Сибири и на Урале, выдерживая морозы, так как ее корневая система уходит глубоко в почву.

Цветение начинается в конце мая и продолжается 3–4 недели, но если удалить увядшие цветоносы, аквилегия может порадовать повторной волной в августе. Для дачи водосбор хорош тем, что растет в полной тени и на солнце, на любых почвах — от глины до песка, и практически не нуждается в поливе.

На одном месте аквилегия живет до 5–6 лет, затем куст лучше обновить делением или посеять свежие семена. Лучшие сорта для российского климата: махровый гибрид «бариау», «клементина» и «ротсанц» с изящными двухцветными цветками.

