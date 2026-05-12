12 мая 2026 в 16:05

Даже в глухой тени под забором цветет кружевными шляпками: цветок для ленивой дачи

Фото: D-NEWS.ru
Аквилегия, или водосбор, — это многолетник с цветением, похожим на кружевные шляпки белого, розового, сиреневого, синего, желтого и даже почти черного цвета.

В российском климате аквилегия чувствует себя превосходно: она зимует без укрытия даже в Сибири и на Урале, выдерживая морозы, так как ее корневая система уходит глубоко в почву.

Цветение начинается в конце мая и продолжается 3–4 недели, но если удалить увядшие цветоносы, аквилегия может порадовать повторной волной в августе. Для дачи водосбор хорош тем, что растет в полной тени и на солнце, на любых почвах — от глины до песка, и практически не нуждается в поливе.

На одном месте аквилегия живет до 5–6 лет, затем куст лучше обновить делением или посеять свежие семена. Лучшие сорта для российского климата: махровый гибрид «бариау», «клементина» и «ротсанц» с изящными двухцветными цветками.

Ранее был назван цветок для дачи с ароматом духов: сеять можно уже сейчас.

Проверено редакцией
Психолог предупредила о последствиях скрытой депрессии
Россиянам рассказали о неочевидных плюсах зубной пасты в таблетках
Сажаю клумбу по принципу волны: красота с весны до осени. Растения и цветы, которые не дают клумбе быть скучной
Один куст превращается в розовый водопад из 15 цветоносов. Многолетник для цветения с мая по август
Сажаем в мае в грунт: урожай через 30–45 дней — 10 культур, которые дают результат быстрее всего
Дарья Иванова
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
