Один куст превращается в розовый водопад из 15 цветоносов. Многолетник для цветения с мая по август

Армерия «Великолепная Роза» — это ярко-розовое облако, которое парит над садом всё лето, не боясь ни засухи, ни морозов. Её нежные цветки собраны в плотные шаровидные соцветия диаметром 3-4 см, которые поднимаются на тонких цветоносах высотой до 20 см выше подушки из вечнозеленой травянистой листвы.

В пору цветения каждая розетка выбрасывает до 10-15 цветоносов, создавая эффект румяной пены. Цветёт с мая по август, а если обрезать увядшие соцветия — выпускает новую волну осенью. Армерия удивительно неприхотлива: она засухо-, жаро- и морозостойка (до -34°C), растёт даже на бедных песчаных и каменистых почвах, не выносит только застоя воды.

Идеальна для альпинариев, рокариев, бордюров и как почвопокровное растение. Не болеет, не требует укрытия на зиму и сохраняет зелёную листву даже под снегом.

