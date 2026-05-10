День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 20:33

Цветы-диффузоры: сажаете 3 растения — и сад благоухает с раннего лета до глубокой осени

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Создать на даче атмосферу дорогого парфюмерного бутика проще, чем кажется. Достаточно посадить несколько растений-диффузоров, которые будут окутывать участок шлейфом изысканных ароматов.

Абсолютным лидером по стойкости аромата считается гелиотроп: его фиолетовые шапки соцветий источают насыщенный запах ванили и корицы, который особенно сильно раскрывается в вечерних сумерках. Гелиотроп цветет все лето, неприхотлив, а на бедных почвах пахнет даже интенсивнее.

Для тех, кто ищет классику, незаменима маттиола, или ночная фиалка: днем ее скромные цветы почти незаметны, но с заходом солнца они наполняют сад пряно-сладким, обволакивающим ароматом. Посадите ее под окнами спальни или у веранды — и вечера станут по-настоящему волшебными.

Еще один мощный диффузор — лаванда. Ее холодный, бальзамический запах не только создает ощущение южного Прованса, но и, в отличие от многих цветов, прекрасно отпугивает комаров.

Высаживая эти растения группами ближе к зонам отдыха или дорожкам, вы превратите свой участок в настоящий живой ароматизатор, где запахи будут витать в воздухе с раннего лета и до глубокой осени.

Ранее были названы 7 цветов, которые при посадке в мае всходят за неделю.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиян предупредили о мощной вспышке на Солнце со всплеском радиоизлучения
Общество
Россиян предупредили о мощной вспышке на Солнце со всплеском радиоизлучения
Мошенники начали атаку на крупные российские компании
Общество
Мошенники начали атаку на крупные российские компании
Диаметр цветка больше вашей ладони, а на одном стебле доходит до 10 бутонов. Чудо-многолетник без капризов и хлопот
Общество
Диаметр цветка больше вашей ладони, а на одном стебле доходит до 10 бутонов. Чудо-многолетник без капризов и хлопот
Один куст дарит сотни розово-абрикосовых розеток. Японская жемчужина для сада и террасы
Общество
Один куст дарит сотни розово-абрикосовых розеток. Японская жемчужина для сада и террасы
Цветок-подарок для дачи: компактный, со множеством соцветий, пахнет яблоками
Общество
Цветок-подарок для дачи: компактный, со множеством соцветий, пахнет яблоками
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
«Венгерский Макрон»: во Франции пришли в ярость из-за еврооккупации Мадьяра
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.