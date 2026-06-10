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10 июня 2026 в 11:00

Рассада перца чахнет на глазах: ошибки в уходе, которые губят молодые растения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Скрученные верхушки у рассады перца — тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Но паниковать рано: в большинстве случаев растения еще можно восстановить, если быстро найти причину проблемы.

Чаще всего листья деформируются не из-за полива, а из-за вредителей, стресса корней или неподходящего грунта. Особенно опасен прозрачный клещ, который прячется в точке роста. Также перец плохо переносит постоянную сырость и резкое пересыхание земли.

Для начала уберите воду из поддонов и поливайте только после подсыхания верхнего слоя почвы. Затем проверьте корни: светлые и плотные говорят о хорошем состоянии, а темные и мягкие — о переливе. Если заметили вредителей или липкий блеск на листьях, обработайте все растения специальным средством 2–3 раза по инструкции.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и смогла восстановить даже слабую рассаду после пересадки в рыхлый грунт. Еще один полезный совет — не ставить перцы на холодный подоконник: перепады температуры сильно ослабляют молодые растения.

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Проверено редакцией
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