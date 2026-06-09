Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 15:30

Мини-перцы, сыр, чеснок — фарширую и на стол! Цветная и яркая закуска для любого случая

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру болгарские перцы, сливочный сыр и бекон — и за 15 минут собираю холодную закуску, которую на пикнике сметают первой. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, сочная перцевая «лодочка», а внутри — нежная, сливочная начинка с пикантными вкраплениями сыра, бекона и чеснока. Идеально для выездов на природу: не течёт, не крошится, удобно брать руками.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 крупных болгарских перца, 200 г крем-сыра или сливочного сыра, 100 г твёрдого сыра, 1–2 ст. ложки майонеза, соль, чеснок (свежий или сушёный), зелень по вкусу, 3–5 полосок бекона. Перец разрежьте вдоль на крупные части, удалите семена. Бекон обжарьте до хруста, нарежьте. Твёрдый сыр натрите. В миске смешайте крем-сыр, твёрдый сыр, майонез, соль, чеснок, рубленую зелень и бекон. Наполните половинки перца сырной массой. Поставьте в холодильник на 1–1,5 часа (можно и сразу подавать). Такая закуска украсит любой дачный стол и всегда оставляет пустые тарелки.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту холодную закуску с перцем и сыром. Даже те, кто не любит болгарский перец, просили добавки. Кстати, вместо бекона можно взять прошутто или копчёную курицу — вкус станет нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Рассада перца больше не будет сидеть в земле неделями — простой секрет дачников
Общество
Рассада перца больше не будет сидеть в земле неделями — простой секрет дачников
Перец по-гречески c творожной начинкой: наполнили лодочки, 15 минут в духовке — и ужин готов
Общество
Перец по-гречески c творожной начинкой: наполнили лодочки, 15 минут в духовке — и ужин готов
Варю без желатина, только ягода с сахаром: рецепт желе из красной смородины, цвет — как карминовый бархат
Общество
Варю без желатина, только ягода с сахаром: рецепт желе из красной смородины, цвет — как карминовый бархат
Заправляю редис чесночным маслом — обалденная закуска: улетает под шашлык быстрее мяса
Общество
Заправляю редис чесночным маслом — обалденная закуска: улетает под шашлык быстрее мяса
Лепешки с сырной начинкой обжариваю до золота — через 20 минут на столе нежные «хачапурики»: вкуснее и ароматнее пирожков
Общество
Лепешки с сырной начинкой обжариваю до золота — через 20 минут на столе нежные «хачапурики»: вкуснее и ароматнее пирожков
перцы
кулинария
рецепты
сыры
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Косметолог объяснила, как ухаживать за кожей летом
Конец ВСУ, перелом конфликта на Украине: новости СВО на вечер 9 июня
Стало известно, сколько детей пострадали в авариях в Нижнем Новгороде
В Германии назвали препятствие для переговоров ЕС и России по Украине
Белоусов описал все последствия возможного выхода Ирана из ДНЯО
Экс-депутат Рады раскрыл новый тренд украинских политиков
Власти Ливана обновили статистку погибших из-за ударов Израиля
В Краснодарском крае потушили нефтебазу после атаки БПЛА
Якубович выйдет на сцену Малой Ордынки в спектакле «Лавр»
Госдума приняла закон о солидных штрафах за «войти через Google»
Финансист рассказал, кто сможет претендовать на досрочную пенсию за июнь
Дрон ВСУ убил мирного жителя в российском регионе
Минцифры и РКН вступились за Roblox
Украинские абитуриенты 13 часов сидели без воды ради поступления в вуз
Эксперт объяснила, почему власти тотально не запрещают вейпы
Рукопожатие Майкла Джексона: педофил искал детей для единомышленников
Психолог оценил идею «учебного отпуска»
Главком ВСУ рассказал о планах на один из родов войск к 2030 году
В Госдуме назвали главную задачу закона о лицензировании торговли вейпами
Рособрнадзор вынес предостережения четырем крупным российским вузам
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.