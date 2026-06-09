Мини-перцы, сыр, чеснок — фарширую и на стол! Цветная и яркая закуска для любого случая

Беру болгарские перцы, сливочный сыр и бекон — и за 15 минут собираю холодную закуску, которую на пикнике сметают первой. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, сочная перцевая «лодочка», а внутри — нежная, сливочная начинка с пикантными вкраплениями сыра, бекона и чеснока. Идеально для выездов на природу: не течёт, не крошится, удобно брать руками.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 крупных болгарских перца, 200 г крем-сыра или сливочного сыра, 100 г твёрдого сыра, 1–2 ст. ложки майонеза, соль, чеснок (свежий или сушёный), зелень по вкусу, 3–5 полосок бекона. Перец разрежьте вдоль на крупные части, удалите семена. Бекон обжарьте до хруста, нарежьте. Твёрдый сыр натрите. В миске смешайте крем-сыр, твёрдый сыр, майонез, соль, чеснок, рубленую зелень и бекон. Наполните половинки перца сырной массой. Поставьте в холодильник на 1–1,5 часа (можно и сразу подавать). Такая закуска украсит любой дачный стол и всегда оставляет пустые тарелки.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту холодную закуску с перцем и сыром. Даже те, кто не любит болгарский перец, просили добавки. Кстати, вместо бекона можно взять прошутто или копчёную курицу — вкус станет нежнее. Находка, а не рецепт!